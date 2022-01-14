Лучшие результаты на ЧЕ по фигурному катанию показали спортсменки из России
Семь фигуристок в первой восьмерке лидеров по итогам короткой программы на чемпионате Европы по фигурному катанию — из России. Об этом стало известно в четверг, 13 января.
Фигуристка Камила Валиева заняла первое место и при этом побила собственный мировой рекорд. На третьем месте — Александра Трусова, на четвертом — Анна Щербакова.
Места с пятого по восьмое заняли спортсменки из России, выступающие за другие страны: Екатерина Куракова (Польша), Анастасия Губанова (Грузия), Екатерина Рябова (Азербайджан) и Виктория Сафонова (Беларусь).
Серебряный пьедестал заняла представительница Бельгии Луна Хендрикс.
Также в этот день россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов побили мировой рекорд по сумме баллов в парном катании. Спортивная пара набрала 236,43 балла по итогам короткой и произвольной программ.
12 января фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов установили новый мировой рекорд по набранным баллам в короткой программе парного катания. Спортивная пара набрала в короткой программе 82,36 балла.