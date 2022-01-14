Лучшие результаты на ЧЕ по фигурному катанию показали спортсменки из России

Лучшие результаты на ЧЕ по фигурному катанию показали спортсменки из России 2022-01-14 05:11:00"> 2022-01-14 05:11:00 2022-01-14 05:11:00 Партийный переулок, д. 1, к. 57, с. 3 115093 Москва, Россия info@iz.ru

В топ-8 в короткой программе на чемпионате Европы вошли семь фигуристок родом из России

14 января 2022, 05:25 0

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев