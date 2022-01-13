Фигуристка Валиева побила мировой рекорд в короткой программе на ЧЕ

Российская спортсменка Камила Валиева 13 января побила собственный мировой рекорд по баллам в короткой программе на чемпионате Европы по фигурному катанию в Таллине.

Россиянка получила за свой прокат 90,45 балла. Предыдущий рекорд принадлежал также ей — 87,42 балла фигуристка заработала на этапе Гран-при.

25 декабря Валиева стала чемпионкой России в женском одиночном фигурном катании. Она получила 193,1 балла за произвольный прокат, набрав в общей сумме 283,48 балла. Спортсменка побила собственные мировые рекорды по набранным баллам в произвольной программе и по сумме двух программ.