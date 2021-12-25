Камила Валиева стала чемпионкой России в женском одиночном катании

Камила Валиева 25 декабря стала чемпионкой России в женском одиночном катании с результатом выше мировых рекордов в произвольной программе и по общей сумме.

За свой произвольный прокат 15-летняя фигуристка получила 193,10 балла. В сумме она набрала 283,48 балла. Валиева побила собственные мировые рекорды по набранным баллам в произвольной программе и по сумме двух программ. Официально рекорд мира ратифицирован не будет, так как Международный союз конькобежцев (ISU) не учитывает результаты на национальных турнирах.

Второе место заняла Александра Трусова (248,65). Бронзовым призером стала действующая чемпионка мира Анна Щербакова (239,56).

Валиева проводит первый сезон на взрослом уровне. В текущем сезоне россиянка выиграла этапы серии Гран-при в Канаде и России, а также турнир серии «Челленджер» в Финляндии.

Ранее в этот же день стало известно, что действующие чемпионы мира по фигурному катанию Анастасия Мишина и Александр Галлямов завоевали золотые медали в соревнованиях спортивных пар на чемпионате России.

За свою произвольную программу пара получила 160,00 балла и в сумме набрала 243,74 балла.

Чемпионат России по фигурному катанию проходил в Санкт-Петербурге с 23 по 25 декабря.