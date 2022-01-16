Щербакова объяснила свое второе место на ЧЕ по фигурному катанию

Серебряная чемпионка Европы по фигурному катанию Анна Щербакова призналась, что довольна собой и своей спортивной формой, но короткая программа выбила ее из себя. Об этом спортсменка рассказала в беседе с «Известиями» 16 января.

«Прокат был нервный, но я ни на секунду не отключалась, потому что понимала, что если потеряю контроль, то на любом элементе может быть ошибка, впредь до последней финальной позы. Каждая поза, прыжочек, шаг были под контролем до мелочей, чтобы не было глупостей, из-за которых я себя потом корить буду», — поделилась фигуристка.

Она отметила, что тренировки были неплохими, поскольку Щербакова катала программу первой, у нее было шесть минут, чтобы подготовиться к прокату и адаптироваться на льду. В целом прокат был удачный.

«Я приехала сюда в нормальной форме, просто меня выбила из себя короткая программа. Вчерашний день был в тумане, я приходила в себя. В целом не могу сказать, что с моей формой есть какие-то проблемы, так что сегодняшний прокат — это не случайность и не что-то из ряда вон выходящее», — сказала она.

На короткой программе, за которую фигуристка впервые с 2019 года получила меньше 70 баллов, она допустила ошибку при исполнении каскада тройной лутц — тройной риттбергер и упала после первого прыжка.

Она уточнила, что факт отбора на Олимпиаду, которым по сути было выступление на ЧЕ, не сильно влиял на ее состояние, в отличие от неудачи во время короткой программы. Щербакова добавила, что набор и сложность элементов программы зависит не от важности турнира, а от ее формы и способности сделать чистый прокат.

«Я довольная собой на сегодняшний день, но если буду готова показать что-то более сложное, покажу. Мы пробуем разные варианты, я не забываю про лутц, он как бы есть, но пока окончательный вариант элементов всегда делается, исходя из моей формы», — сказала чемпионка.

По итогам чемпионата Европы весь пьедестал почета заняли российские фигуристки. Камила Валиева впервые в карьере выиграла европейский чемпионат. Серебряная награда соревнования — у Анны Щербаковой. Бронза — у Александры Трусовой.

14 января, по итогам короткой программы ЧЕ, семь фигуристок в первой восьмерке лидеров оказались уроженками России. Среди выступающих за РФ — Камила Валиева на первом месте, Александра Трусова на третьем и Анна Щербакова на четвертом.