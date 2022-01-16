Валиева отметила собственные недочеты в произвольной программе на ЧЕ

Чемпионка Европы по фигурному катанию россиянка Камила Валиева в воскресенье, 16 января, в ходе пресс-конференции заявила, что во время произвольной программы на турнире в Таллине у нее не всё получилось.

«Публика здесь очень хорошая, все очень хорошо поддерживают. Когда ты выходишь на лед, ты понимаешь — тебя любят. Сегодня был рабочий прокат, не всё получилось. Постаралась включить чуть больше эмоций, это немного помешало, я пыталась чувствовать себя спокойно», — приводит слова спортсменки ТАСС.

Ранее, 15 января, Камила Валиева впервые в своей карьере стала европейской чемпионкой в женском одиночном катании. Анна Щербакова и Александра Трусова — на втором и третьем призовых местах соответственно. Так, весь призовой пьедестал чемпионата по женскому катанию был занят российскими фигуристками.

В произвольной программе Валиева успешно сделала четверной сальхов и четверной тулуп в каскаде с тройным тулупом и получила 168,61 балла. По сумме выступлений фигуристка набрала 259,06 балла.

Камиле 15 лет, она является чемпионкой мира среди юниорок, текущий сезон для нее стал первым на взрослом уровне. Фигуристка стала победительницей этапов Гран-при в Канаде и России, а также чемпионкой России.