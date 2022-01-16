Авербух назвал смешными разговоры о конкуренции с фигуристками из РФ

Пьедестал почета, занятый российскими спортсменками на чемпионате Европы — естественная и закономерная ситуация, уверен фигурист, заслуженный мастер спорта, хореограф и продюсер Илья Авербух.

«Всё встало на свои места, как прогнозировалось. Естественно, что пьедестал российский, по-другому на данный момент просто невозможно. Согласен с Алексеем Ягудиным, что наши девочки — другая планета в сравнении с соперницами. Разговоры про возможность конкуренции с нашими девочками были смешными», — заявил он 15 января в беседе со «Спорт-Экспресс».

Авербух также оценил выступление Анны Щербаковой и Камилы Валиевой в произвольной программе, особо отметив Щербакову, которой пришлось справляться с давлением прессы после неудачного проката короткой программы.

«Аня сегодня была великолепна. Однозначно ответила на все вопросы, касающиеся ее поездки на Олимпийские игры. Она абсолютно ее заслуживает. Думаю, ни у кого не повернется язык сказать, что должны быть какие-то перекаты или что-то. Аня Щербакова в команде, это абсолютно заслуженно. Аня — браво, сегодня была умницей, большим молодцом», — сказал он.

Говоря о Камиле Валиевой, Авербух заметил, что она выступает с колоссальным запасом и это дает ей право на небольшие ошибки.

«Это позволяет допускать небольшие ошибки и всё равно оставаться выше многих. Она обошла Аню больше, чем на 20 баллов. Это огромный запас», — добавил фигурист и продюсер.

По итогам завершившегося 15 января в Таллине чемпионата Европы, Камила Валиева (259,06 балла) стала чемпионкой Европы, Анна Щербакова (237,42 балла) заняла второе место, Александра Трусова (234,36 балла) — третья.

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган поделился эмоциями от выступления российских фигуристок на чемпионате Европы. По его словам, от просмотра программ чемпионок он испытывал только «фантастику, восторг, изумление».