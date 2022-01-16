Гендиректор ФФККР оценил результаты российских фигуристок на ЧЕ

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган в субботу, 15 января, заявил в интервью изданию «Спорт-Экспресс», что получил яркие положительные эмоции от выступления российских фигуристок на чемпионате Европы в Таллине.

«Фантастика, восторг, изумление — только такие эмоции после просмотра прокатов Валиевой, Щербаковой и Трусовой. Я получил множество положительных эмоций от выступлений наших девочек, которые заняли сегодня весь пьедестал. Мы наблюдали замечательную картину: на арене одновременно поднялись три российских флага. Мы все чувствовали гордость, было очень приятно», — подчеркнул он.

Коган выразил надежду, что на Олимпиаде в Пекине тоже «всё сложится».

Ранее в этот день Камила Валиева стала европейской чемпионкой в женском одиночном катании. Анна Щербакова и Александра Трусова — на втором и третьем призовых местах соответственно. Так, весь призовой пьедестал чемпионата по женскому катанию был занят российскими фигуристками.

Валиева впервые в карьере выиграла чемпионат Европы. В произвольной программе она успешно сделала четверной сальхов и четверной тулуп в каскаде с тройным тулупом и получила 168,61 балла. По сумме выступлений фигуристка набрала 259,06 балла.