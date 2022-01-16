Прямой эфир
Спорт
Российские фигуристки заняли весь пьедестал чемпионата Европы
Мир
Боррель и Блинкен обсудили по телефону РФ и договорились о координации
Общество
Краснокнижных уток-мандаринок заметили в Москве
Общество
Дед Мороз завершил путешествие на сказочном поезде по городам России
Мир
В Казахстане рассказали о нападениях на медучреждения во время беспорядков
Мир
На побережье Японии обрушилось цунами
Общество
Суд в Москве арестовал восьмерых хакеров группировки REvil
Спорт
Синицина и Кацалапов выиграли золото чемпионата Европы в танцах на льду
Спорт
Российские биатлонисты выиграли мужскую эстафету на этапе Кубка мира
Общество
В Минцифры сообщили об усилении защиты аккаунтов на портале «Госуслуги»

Гендиректор ФФККР оценил результаты российских фигуристок на ЧЕ

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган в субботу, 15 января, заявил в интервью изданию «Спорт-Экспресс», что получил яркие положительные эмоции от выступления российских фигуристок на чемпионате Европы в Таллине.

Прокатные удостоверения: зачем российским фигуристам ЧЕ перед Олимпиадой
Михаил Коляда турнир пропустит, а в парах и у женщин почти нет конкурентов

«Фантастика, восторг, изумление — только такие эмоции после просмотра прокатов Валиевой, Щербаковой и Трусовой. Я получил множество положительных эмоций от выступлений наших девочек, которые заняли сегодня весь пьедестал. Мы наблюдали замечательную картину: на арене одновременно поднялись три российских флага. Мы все чувствовали гордость, было очень приятно», — подчеркнул он.

Коган выразил надежду, что на Олимпиаде в Пекине тоже «всё сложится».

Ранее в этот день Камила Валиева стала европейской чемпионкой в женском одиночном катании. Анна Щербакова и Александра Трусова — на втором и третьем призовых местах соответственно. Так, весь призовой пьедестал чемпионата по женскому катанию был занят российскими фигуристками.

Валиева впервые в карьере выиграла чемпионат Европы. В произвольной программе она успешно сделала четверной сальхов и четверной тулуп в каскаде с тройным тулупом и получила 168,61 балла. По сумме выступлений фигуристка набрала 259,06 балла.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022