На Украине печатные СМИ перешли на украинский язык

С 16 января на Украине, согласно вступившему в силу положению 25 статьи закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», все печатные СМИ страны должны издавать материалы на украинском языке.

По словам уполномоченного по защите государственного языка Тараса Креминя, теперь газеты и журналы могут издаваться на других языках только при условии, что одновременно с соответствующим тиражом издается тираж этого издания на государственном языке.

«Все языковые версии должны издаваться под одинаковым названием, соответствовать друг другу по содержанию, объему и способу печати, а их выпуски должны иметь одинаковую нумерацию порядковых номеров и издаваться в один день», — написал в Facebook.

Креминь также отметил, что распространять по предоплате СМИ на иностранном языке можно только в том случае, если у читателей есть возможность подписаться на такой же украиноязычный тираж. Исключение сделано для региональных изданий, которые обязаны будут перейти на украинский язык с июля 2024 года. При этом в каждой точке распространения прессы доля СМИ на государственном языке должна составлять не менее 50%.

Языковой омбудсмен уточнил, что нормы закона не будут распространяться на печатные издания на крымско-татарском и других языках так называемых коренных народов Украины, на английском или другом официальном языке ЕС. Под эти исключения не подпадает русский язык.

Ранее, 13 января, Национальный совет Украины по телевидению и радиовещанию приступил к проверке украинских телеканалов из-за массового использования русского языка в новогодних эфирах. Член регулятора Максим Оноприенко заявил, что в данный момент устанавливаются основные нарушители. Глава Нацсовета Ольга Герасимьюк отметила, что регулятор проведет беседы с менеджментом телеканалов, с целью установить, на каком основании они допускают большое количество русскоязычных программ в эфир.

На Украине с 2019 года, когда вступил в силу закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», ведется борьба с русским языком. Закон предполагает тотальную украинизацию госуправления, сферы обслуживания, здравоохранения и других сфер общественной и частной жизни.

Кроме того, с 16 января 2021 года на Украине работников супермаркетов, ресторанов, кафе, спортклубов, парикмахерских и других заведений в сфере обслуживания обязали обслуживать посетителей только на украинском языке. Как заявлял президент Украины Владимир Зеленский, русский язык не является собственностью РФ. При этом он напомнил, что вопрос государственного языка в стране законодательно урегулирован, им является украинский.