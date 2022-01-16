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На Украине печатные СМИ перешли на украинский язык

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С 16 января на Украине, согласно вступившему в силу положению 25 статьи закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», все печатные СМИ страны должны издавать материалы на украинском языке.

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По словам уполномоченного по защите государственного языка Тараса Креминя, теперь газеты и журналы могут издаваться на других языках только при условии, что одновременно с соответствующим тиражом издается тираж этого издания на государственном языке.

«Все языковые версии должны издаваться под одинаковым названием, соответствовать друг другу по содержанию, объему и способу печати, а их выпуски должны иметь одинаковую нумерацию порядковых номеров и издаваться в один день», — написал в Facebook.

Креминь также отметил, что распространять по предоплате СМИ на иностранном языке можно только в том случае, если у читателей есть возможность подписаться на такой же украиноязычный тираж. Исключение сделано для региональных изданий, которые обязаны будут перейти на украинский язык с июля 2024 года. При этом в каждой точке распространения прессы доля СМИ на государственном языке должна составлять не менее 50%.

Языковой омбудсмен уточнил, что нормы закона не будут распространяться на печатные издания на крымско-татарском и других языках так называемых коренных народов Украины, на английском или другом официальном языке ЕС. Под эти исключения не подпадает русский язык.

Ранее, 13 января, Национальный совет Украины по телевидению и радиовещанию приступил к проверке украинских телеканалов из-за массового использования русского языка в новогодних эфирах. Член регулятора Максим Оноприенко заявил, что в данный момент устанавливаются основные нарушители. Глава Нацсовета Ольга Герасимьюк отметила, что регулятор проведет беседы с менеджментом телеканалов, с целью установить, на каком основании они допускают большое количество русскоязычных программ в эфир.

На Украине с 2019 года, когда вступил в силу закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», ведется борьба с русским языком. Закон предполагает тотальную украинизацию госуправления, сферы обслуживания, здравоохранения и других сфер общественной и частной жизни.

Кроме того, с 16 января 2021 года на Украине работников супермаркетов, ресторанов, кафе, спортклубов, парикмахерских и других заведений в сфере обслуживания обязали обслуживать посетителей только на украинском языке. Как заявлял президент Украины Владимир Зеленский, русский язык не является собственностью РФ. При этом он напомнил, что вопрос государственного языка в стране законодательно урегулирован, им является украинский.

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