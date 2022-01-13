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На Украине начали проверку телеканалов из-за русского языка в новогодних эфирах

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Национальный совет Украины по телевидению и радиовещанию приступил к проверке украинских телеканалов из-за массового использования русского языка в новогодних эфирах. Об этом в четверг, 13 января, сообщил член регулятора Максим Оноприенко во время заседания, которое проходило в онлайн-формате.

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«Мы разочарованы и серьезно возмущены таким количеством русскоговорящего наполнения в эфирах украинских телеканалов в период новогодних праздников. Хочу отметить, что это позиция не только Нацсовета, но и общества. Столько недовольства зрителей и жалоб мы уже давно не получали. Вещателям нужно принять это во внимание», — заявил Оноприенко.

По его словам, в данный момент устанавливаются основные нарушители.

«Нам нужно немного времени, чтобы все цифры свести, установить процентное соотношение в языковом наполнении, но обязательно все признаки нарушений будут обнародованы и рассмотрены во время ближайших заседаний», — заключил чиновник.

Глава Нацсовета Ольга Герасимьюк в ходе заседания отметила, что регулятор проведет беседы с менеджментом телеканалов, с целью установить, на каком основании они допускают большое количество русскоязычных программ в эфир.

28 декабря президент Украины Владимир Зеленский наложил санкции на три компании, в которые входят оппозиционные телеканалы. Решение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) также коснулось медиахолдинга «Новости» депутата Верховной рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» (ОПЗЖ) Тараса Козака.

В начале февраля прошлого года Зеленский ввел в действие решение СНБО страны об ограничениях против телерадиокомпании «112 Украина», ее региональных каналов «Ариадна ТВ», «ТВ Выбор», «Новый формат», «Партнер ТВ» и «Лидер ТВ», а также компании «Новости 24 часа» (телеканал NewsOne). Зеленский объяснил свое решение тем, что Киев борется с «пропагандой».

С 3 февраля телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZIK прекратили вещание. В тот же день министерство культуры Украины направило администрации видеохостинга YouTube запрос с решением СНБО Украины о блокировке украинских телеканалов. Министерство добивается блокировки аккаунтов указанных телеканалов в YouTube.

6 февраля украинские националисты устроили митинги возле зданий телеканалов «Наш» и «Интер». Они потребовали закрыть эти телеканалы вслед за каналами «112», NewsOne и ZIK.

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