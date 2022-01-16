Порошенко предрекли безнаказанность из-за коррупции судебной системы

Экс-президент Украины Петр Порошенко может избежать тюремного заключения за госизмену из-за продажности или непрофессионализма правоохранительной и судебной систем. Об этом заявил бывший министр обороны страны, лидер партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко в субботу, 15 января.

«Я не уверен, что его посадят», — отметил он в эфире телеканала «Украина-24».

Гриценко заявил, что оснований для ареста Порошенко много. Так, экс-президент «много раз не ходил на допросы и посылал вместо себя адвокатов, что не имеет права делать». Но экс-министр боится, что украинская система привлечения к ответственности может неправильно сработать.

«Проблематично посадить не потому, что для этого не хватит воли или духа, как он говорит, у [президента Украины Владимира] Зеленского. Порошенко могут не посадить по двум причинам: из-за непрофессионализма или продажности следователей, прокуроров, судей и так далее, когда очевидные доказательства могут не так представить», — предположил лидер «Гражданской позиции».

Он также отметил, что так или иначе данная ситуация покажет суть бывшего президента.

«Он или покажет, что он патриот Украины, или покажет, что он патриот своих миллиардов и будет прятаться», — заявил Анатолий Гриценко.

Бывший украинский лидер проходит по делу о возможной причастности к государственной измене, о чем заявило 20 декабря ГБР Украины. Однако в процессе вручения повестки Порошенко проигнорировал силовиков и уехал. Затем он покинул страну и направился в Польшу. Сам политик пообещал вернуться в страну в начале 2022 года.

По некоторым данным, бывший президент обвиняется по двум статьям Уголовного кодекса Украины: «Государственная измена» и «Содействие деятельности террористических организаций». Речь идет о закупках угля из Донбасса. Следствие полагает, что Порошенко сорвал законтрактованные осенью 2014-го поставки угля из ЮАР. Вместо этого уголь был закуплен в Донбассе.

12 января Печерский районный суд Киева разрешил задержать Порошенко для принудительной доставки на заседание суда по избранию ему меры пресечения. В тот же день Порошенко заявил, что вернется в страну 17 января рейсом из Варшавы.