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Суд в Москве арестовал участников хакерской группировки REvil
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Суд в Москве арестовал участников хакерской группировки REvil

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Тверской суд Москвы арестовал двух участников группы хакеров REvil, рассылавших вирусы для вымогательства денег и задержанных ФСБ после обращения из США. Об этом 15 января сообщила пресс-секретарь суда Ксения Розина.

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«Тверским районным судом города Москвы 15 января 2022 года избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Руслана Хансвярова, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 187 («Неправомерный оборот средств платежей») УК РФ, сроком на два месяца, то есть до 13 марта 2022 года», — сказала она.

Ранее в субботу суд также отправил под стражу другого участника этой же группировки хакеров Михаила Головачука.

В пятницу, 14 января, Тверской суд столицы арестовал двух хакеров этой группировки. Под арестом они пробудут до 13 марта.

В пятницу ФСБ пресекла деятельность преступного сообщества REvil, члены которого занимались хищением денег с помощью вредоносного программного обеспечения.

Основанием для разыскных мероприятий послужило обращение компетентных органов США. Отмечается, что ФСБ установила полный состав преступного сообщества REvil и причастность его членов к неправомерному обороту денежных средств. По данным ведомства, члены REvil разработали вредоносное программное обеспечение, организовали хищение денег с банковских счетов иностранных граждан и их обналичивание.

По адресам пребывания участников преступного сообщества изъяли свыше 426 млн рублей, в том числе в криптовалюте, $600 тыс., €500 тыс., а также криптокошельки и компьютерную технику.

Комментируя операцию ФСБ, независимый исследователь информационной безопасности, автор проекта Russian OSINT Сергей Рэдхант рассказал «Известиям», что хакерское преступное сообщество REvil вряд ли уже возобновит свою деятельность.

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