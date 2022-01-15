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Начальник районного ГИБДД погиб в аварии в Тверской области

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Уголовное дело возбуждено по факту произошедшего в Тверской области ДТП, в котором погибли начальник отделения ГИБДД по Бологовскому району Дмитрий Шарапов и местный житель. Об этом 15 января сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

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«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека»)», — говорится в сообщении.

По версии следствия, утром 14 января на 311-м км автодороги М-10 «Россия» мужчина, управляя автомобилем Renault Logan, выехал на встречную полосу проезжей части, где столкнулся с автомобилем BАЗ-2114 под управлением начальника ОГИБДД ОМВД Бологовского района Тверской области.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства инцидента.

Ранее 15 января произошла авария с участием пассажирского автобуса и такси на Варшавском шоссе в Москве. По словам водителя такси, его занесло при опережении пассажирского автобуса и, не справившись с управлением, он столкнулся с ним. По информации ГИБДД, пострадали девять человек, в том числе младенец. После аварии были госпитализированы семь человек.

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