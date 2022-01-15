Семь человек госпитализированы после ДТП с автобусом в Москве

После ДТП с автобусом и легковым автомобилем на юге Москвы госпитализированы семь человек.

По информации «Известий», медики осмотрели десять человек, семь из которых госпитализировали. Осмотр еще нескольких человек продолжается. Число госпитализированных может возрасти.

По данным столичного департамента транспорта, среди пострадавших есть двухмесячный ребенок. По предварительной информации, в момент аварии он находился на руках у матери и ударился о поручень.

В информации дептранса сообщается о девяти пострадавших.

На кадрах последствий аварии, находящихся в распоряжении «Известий», видно, что у автобуса повреждено лобовое стекло, также в салоне видны следы крови и осколки.

Авария на Варшавском шоссе произошла с участием автобуса коммерческого перевозчика ООО «Трансавтолиз» и автомобиля такси ранее в этот день. По предварительной информации, водитель такси не уступил дорогу автобусу. По информации «Известий», в ДТП пострадали 11 человек.