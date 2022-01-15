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Более 10 человек пострадали в ДТП с автобусом на юге Москвы

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Предварительно 11 человек пострадали в ДТП с автобусом и легковым автомобилем на юге Москвы 15 января.

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По данным «Известий», на данный момент десятерых пострадавших осматривают медики.

Как сообщает столичный департамент транспорта, авария на Варшавском шоссе произошла с участием автобуса коммерческого перевозчика ООО «Трансавтолиз» и автомобиля такси. По предварительной информации, водитель такси не уступил дорогу автобусу.

В информации дептранса сообщается о пяти пострадавших.

Ранее, 12 января, два человека пострадали в результате аварии с участием автомобиля ДПС и грузовика в Москве. Сотрудники ГИБДД оформляли мелкое ДТП без пострадавших с участием «КамАЗа» и «Газели», когда водитель грузовика марки Volvo врезался в патрульный автомобиль.

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