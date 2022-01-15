В ГИБДД рассказали подробности ДТП с автобусом и такси на юге Москвы

Стали известны подробности ДТП на Варшавском шоссе с участием автобуса и автомобиля такси. Об этом в субботу, 15 января, говорится в Telegram-канале Госавтоинспекции Москвы.

Отмечается, что водитель Hyundai (такси) заявил, что его занесло при опережении пассажирского автобуса и, не справившись с управлением, он столкнулся с ним.

«Сотрудники ГИБДД установили, что действия водителя легкового автомобиля послужили причиной изменения траектории движения автобуса, водитель которого после столкновения совершил наезд на мачту городского освещения», — говорится в сообщении.

По информации ГИБДД, пострадали 9 человек.

Авария на Варшавском шоссе произошла с участием автобуса коммерческого перевозчика ООО «Трансавтолиз» и автомобиля такси ранее в этот день. По информации «Известий», в ДТП пострадали 11 человек. По данным столичного департамента транспорта, среди пострадавших есть двухмесячный ребенок.

После ДТП были госпитализированы семь человек.