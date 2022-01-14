В Белом доме сообщили о пресс-конференции Байдена 19 января

Президент США Джо Байден намерен провести пресс-конференцию 19 января. Об этом в пятницу, 14 января, сообщила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Я ожидаю, что в следующую среду президент проведет официальную пресс-конференцию в 16:00 (00:00 мск 20 января)», — отметила она.

Псаки подчеркнула, что глава государства «с нетерпением ждет возможности» напрямую обратиться к народу Соединенных Штатов.

Темы выступления американского лидера пресс-секретарь не озвучила.

Последняя пресс-конференция президента США состоялась 2 ноября 2021 года по завершении двухдневного саммита глав государств и правительств в рамках Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата в Глазго.

По данным Associated Press, действующий глава Белого дома провел меньше пресс-конференций, чем пять его предшественников в тот же период их президентства.

Байден за год провел всего девять пресс-конференций, включая три совместные с иностранными лидерами. Для сравнения: его предшественник Дональд Трамп провел 21 пресс-конференцию в первый год своего президентства, Барак Обама — 16, Джордж Буш-младший — 14.

Нынешний американский лидер также дал всего 22 интервью СМИ, что является наименьшим показателем по сравнению с пятью его предшественниками на этом посту.

Ранее, 20 декабря 2021 года, стало известно, что деятельность Байдена на посту президента США не устраивает 55% населения страны, в том числе 44% категорически не одобряют работу американского лидера. Это наивысший негативный рейтинг Байдена с момента вступления в должность.

Судя по данным аналогичного опроса, опубликованного в октябре NBC News, против деятельности Байдена выступали 54% граждан США. На тот момент цифра выросла на шесть пунктов с августа. В частности, семь из десяти участников опроса, почти половина из которых — демократы, считают, что страна движется в неправильном направлении.