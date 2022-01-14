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Российский фигурист Марк Кондратюк победил на ЧЕ по фигурному катанию

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Российский фигурист Марк Кондратюк стал чемпионом Европы в мужском одиночном катании в пятницу, 14 января. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

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Он исполнил три четверных прыжка в произвольной программе, за которую набрал 286,56 балла.

Кондратюк прыгнул четверной сальхов, тройной аксель, каскад тройной аксель, двойной тулуп с ошибкой на приземлении, тройной риттбергер, каскад четверной тулуп+ойлер+тройной сальхов, четверной сальхов, каскад тройной лутц+тройной тулуп.

Второе место у итальянца Даниэля Грассля (274,48; 91,75+182,73), третье — у представителя Латвии Дениса Васильева (272,08; 90,24+181,84). Еще один россиянин, Евгений Семененко, занял четвертое место с 260,00 балла по итогам произвольной программы.

Накануне, 13 января, фигуристы России Евгения Тарасова и Владимир Морозов побили мировой рекорд по сумме баллов в парном катании на чемпионате Европы в Таллине. Они набрали 236,43 балла по итогам короткой и произвольной программ. Результат превысил предыдущее достижение, принадлежавшее китайцам Суй Вэньцзин и Хань Цун (234,84 балла).

Также вчера в топ-8 по итогам короткой программы на ЧЕ вошли семь фигуристок родом из России. Камила Валиева заняла первое место и при этом побила собственный мировой рекорд. На третьем месте — Александра Трусова, на четвертом — Анна Щербакова. Места с пятого по восьмое заняли спортсменки из России, выступающие за другие страны: Екатерина Куракова (Польша), Анастасия Губанова (Грузия), Екатерина Рябова (Азербайджан) и Виктория Сафонова (Беларусь).

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