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Российский фигурист Мозалев побил личный рекорд на чемпионате Европы

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Фигурист из России Андрей Мозалев обновил личный рекорд, выступив с короткой программой на чемпионате Европы в Таллине 12 января.

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Спортсмен прыгнул каскад — четверной тулуп + тройной тулуп, четверной сальхов и тройной аксель.

За прокат Мозалев получил 99,76 балла — это его новый личный рекорд. Фигурист занимает первое промежуточное место.

Чемпионат Европы проходит с 10 по 16 января в Таллине.

Ранее, 26 декабря, гендиректор Федерации фигурного катания России Александр Коган рассказал о причинах отсутствия Мозалева в основном составе сборной страны на ЧЕ. По его словам, таково было предложение тренерского совета.

Место Мозалева занял Евгений Семененко, показавший на чемпионате России четвертый результат. По словам Когана, Семененко более опытный спортсмен: в течение сезона он демонстрировал более высокие результаты, нежели Мозалев.

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