В ФФККР объяснили отсутствие Мозалева в основном составе на чемпионат Европы
Генеральный директор Федерации фигурного катания России Александр Коган в воскресенье, 26 декабря, рассказал о причинах отсутствия Андрея Мозалева в основном составе сборной России на чемпионат Европы по фигурному катанию.
«Таково было предложение тренерского совета», — сказал он «Спорт-Экспресс».
Так, место Мозалева занял Евгений Семененко, показавший на чемпионате России 4-й результат.
«Семененко более опытный спортсмен. В течение сезона он показывал более высокие результаты, нежели Мозалев. Тренерский совет сделал такие предложения, и исполком это утвердил», — заключил Коган.
В состав мужской команды сборной России вошли Марк Кондратюк, Михаил Коляда, Евгений Семененко. Среди запасных — Андрей Мозалев, Петр Гуменник и Александр Самарин.
Чемпионат Европы пройдет с 10 по 16 января в Таллине.
Ранее в этот день стал известен состав женской команды сборной России на чемпионат Европы по фигурному катанию. В него вошли фигуристки Камила Валиева, Александра Трусова и Анна Щербакова.
В состав запасных вошли Софья Муравьева, Елизавета Туктамышева и Майя Хромых.
24 декабря фигурист Марк Кондратюк стал чемпионом России в мужском одиночном катании. По сумме выступлений он набрал 284,37 балла. Второе место занял Михаил Коляда — 283,70 балла. Замкнул тройку Андрей Мозалев — 278,28 балла.
Лидировавший после короткой программы Евгений Семененко занял четвертое место с 274,28 балла.