Фигурист Кондратюк стал чемпионом России в мужском одиночном катании

Фигурист Марк Кондратюк стал чемпионом России в мужском одиночном катании. Об этом в пятницу, 24 декабря, сообщает «Спорт-Экспресс».

По сумме выступлений Кондратюк набрал 284,37 балла. Второе место занял Михаил Коляда — 283,70 балла. Замкнул тройку Андрей Мозалев — 278,28 балла.

Лидировавший после короткой программы Евгений Семененко занял четвертое место с 274,28 балла.

Ранее в этот день фигуристы Александра Степанова и Иван Букин стали чемпионами России в танцах на льду.

Накануне олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова назвала фигуристку Камилу Валиеву фавориткой чемпионата России в женском одиночном катании. По словам Бестемьяновой, у Валиевой стабильное выполнение прыжков сложнейшей категории ультра-си.

Чемпионат России по фигурному катанию проходит с 23 по 26 декабря в Санкт-Петербурге. По его итогам будут определены спортсмены, которые представят Россию на Олимпийских играх 2022 года в Пекине.