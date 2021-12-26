Валиева, Трусова и Щербакова вошли в состав сборной РФ по фигурному катанию
Фигуристки Камила Валиева, Александра Трусова и Анна Щербакова вошли в состав сборной России на чемпионат Европы по фигурному катанию. Об этом в воскресенье, 26 декабря, сообщает Федерация фигурного катания на коньках России.
«Исполком Федерации фигурного катания на коньках России, состоявшийся 26 декабря в Петербурге, утвердил рекомендованный тренерским советом ФФККР состав сборной команды России на чемпионат Европы в Таллин», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в состав запасных женской сборной России вошли Софья Муравьева, Елизавета Туктамышеа и Майя Хромых.
Чемпионат Европы пройдет с 10 по 16 января в Таллине.
15-летняя фигуристка Камила Валиева стала чемпионкой России по фигурному катанию 25 декабря на соревнованиях в Санкт-Петербурге. Она получила 193,1 балла за произвольный прокат, набрав в общей сумме 283,48 балла.
Спортсменка побила собственные мировые рекорды по набранным баллам в произвольной программе и по сумме двух программ.
Российская фигуристка Александра Трусова заняла первое место на турнире U.S. International Classic в Норвуде (штат Массачусетс, США) 18 сентября. По итогам короткой и произвольной программ 17-летняя россиянка победила на соревновании, заработав в общей сложности 216,80 балла.