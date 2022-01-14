Причину смерти юноши после сальто определит минздрав Калужской области

Ассоциация врачей-хирургов Калужской области будет привлечена для выяснения причин гибели 18-летнего жителя Обнинска. Об этом в пятницу, 14 января, заявил министр здравоохранения региона Константин Пахоменко.

Юноша во дворе дома сделал сальто и ударился грудью о металлическую конструкцию. Затем молодой человек обратился в медучреждение за помощью. После осмотра врачи заявили, что с пациентом всё в порядке, и отпустили домой. На следующее утро он скончался от повреждений внутренних органов. История молниеносно распространилась в Сети, сообщил портал Kaluga24.tv.

«Сегодня направил рабочую группу в клиническую больницу №8 города Обнинск для разбора несчастного случая гибели подростка, произошедшего накануне. Совместно с представителями ФМБА России был проведен детальный предварительный разбор всех этапов оказания пациенту медицинской помощи», — написал Пахоменко в своем Telegram-канале.

По словам министра здравоохранения, было проведено рабочее заседание, посвященное инциденту. В руководстве больницы, куда обращался юноша, сообщили, что пациента осмотрели хирург и травматолог. Ему провели осмотр и УЗИ брюшной полости, сделали общий анализ крови. Патологий выявлено не было.

В настоящее время проводится проверка произошедшего. Окончательный ответ, есть ли вина врачей в смерти молодого человека, будет дан после завершения патогистологических исследований.

«Министерством здравоохранения региона будет проведен клинический разбор данного случая с участием медицинских работников КБ №8 ФМБА России города Обнинск, а также ассоциации врачей-хирургов региона», — добавил Пахоменко.

В четверг, 13 января, губернатор Калужской области Владислав Шапша также прокомментировал произошедшее в своем Telegram-канале. Он поручил минздраву региона совместно с Росздравнадзором провести проверку в связи со смертью юноши.

В начале декабря ученик одной из школ Комсомольска-на-Амуре скончался после конфликта с другим школьником прямо в учебном заведении. Было возбуждено уголовное дело.