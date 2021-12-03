Ребенок умер в школе в Комсомольске-на-Амуре после удара сверстника

Ученик одной из школ Комсомольска-на-Амуре скончался после конфликта с другим школьником прямо в учебном заведении, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пятницу, 3 декабря, в следственном управлении СК России по Хабаровскому краю.

Согласно данным следствия, подросток скончался ранее в этот день. Ученик умер «в помещении школы после конфликта с другим учащимся». В настоящий момент сотрудники СКР проводят допрос учеников и администрации школы, назначены необходимые судебные экспертизы.

Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть») и ч. 2 ст. 293 УК РФ («Халатность»).

Как сообщает местное издание Komcity.news со ссылкой на слова школьников, конфликт по незначительному поводу произошел на уроке. Так, семиклассник ударил своего сверстника по голове, после чего тот потерял сознание. Спасти ученика не удалось.

Ранее, 16 ноября, 15-летний школьник ушел из дома, который находится в городе Озерск в Калининградской области, а затем исчез. Тело подростка с признаками насильственной смерти обнаружили на пустыре на одной из улиц. Следователи возбудили уголовное дело в отношении 17-летнего жителя города, который подозревается в убийстве школьника.