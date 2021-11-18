В Калининградской области убили 15-летнего школьника

Следователи СК РФ по Калининградской области возбудили уголовное дело в отношении 17-летнего жителя города Озерска, который подозревается в убийстве 15-летнего школьника. Об этом 18 ноября сообщает пресс-служба СК.

Отмечается, что 17 ноября в правоохранительные органы поступило сообщение от жительницы Озерска о том, что накануне вечером ее 15-летний сын ушел из дома и исчез. Тело подростка с признаками насильственной смерти обнаружили на пустыре в районе улицы Красноармейской в Озерске.

Вскоре была установлена личность причастного к убийству. Им оказался 17-летний местный житель, ранее судимый за кражи, грабеж и разбой. Летом этого года он освободился из мест лишения свободы. Молодой человек был задержан в качестве подозреваемого.

По данным следствия, вечером 16 ноября между подростками произошла ссора, тогда подозреваемый ударил ножом в грудь погибшего. Юноша умер на месте преступления. Точную причину смерти установит экспертиза.

Ранее, 11 октября, в одной из школ Махачкалы ученик нанес ножевое ранение сверстнику, в результате чего пострадавший скончался в больнице.

По факту произошедшего было возбуждено три уголовных дела. Дело возбудили против подозреваемого в убийстве школьника, а также против директора учебного учреждения, его заместителя по воспитательной работе и руководства частного охранного предприятия, которое занималось охраной школы.