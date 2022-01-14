Глава МИД Финляндии заявил об отсутствии планов вступать в НАТО

Финляндия пока не планирует обсуждать с НАТО свое вступление в ряды организации. Об этом в пятницу, 14 января, заявил глава МИД страны Пекка Хаависто.

«Финляндия не обсуждает с НАТО вступление в ряды организации. <...> Политика безопасности Финляндии остается неизменной», — цитирует Хаависто Ilta-Sanomat.

В четверг, 13 января, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что при желании Финляндия сможет быстро присоединиться к блоку, так как она отвечает многим стандартам Североатлантического альянса. О готовности Вашингтона обсудить вступление Финляндии в альянс также заявила 11 января и заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд.

В ходе новогоднего обращения к гражданам президент Финляндии Саули Ниинисте отметил, что у страны сохраняется возможность для подачи заявки на вступление в НАТО. Также в ходе выступления финский лидер оценил предложения России к США и НАТО по гарантиям безопасности, указав на то, что они якобы противоречат сложившемуся в Европе порядку безопасности.