Сенатор США представил проект санкций против российского руководства

Американский сенатор Марко Рубио представил новый проект санкций против российского руководства на случай эскалации ситуации вокруг Украины. Об этом в пятницу, 14 января, сообщила пресс-служба сенатора в Twitter.

Согласно законопроекту, в случае вторжения на Украину рестрикции коснутся российского президента Владимира Путина, премьер-министра Михаила Мишустина, министра обороны Сергея Шойгу, а также доступа страны к международной межбанковской системе SWIFT.

12 января в конгрессе США представили законопроект о новых санкциях в отношении России на случай эскалации конфликта на Украине. В частности, авторы документа предлагают запретить операции с первичным и вторичным госдолгом России, ввести ограничения против банковского сектора России и газопровода «Северный поток – 2».

25 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия никогда не нападала ни на кого первой. Он подчеркнул, что заявления Украины и США об «агрессивных действиях» Москвы делаются для того, чтобы разместить больше военной техники НАТО у границ страны.

23 декабря во время пресс-конференции Путин ответил на вопрос о якобы планах по вторжению на Украину. По его словам, из-за подобных заявлений складывается впечатление, что украинская сторона «готовит третью операцию» в Донбассе.

В начале декабря американская газета The Washington Post со ссылкой на чиновников в администрации США сообщила, что Россия в начале будущего года якобы намерена осуществить вторжение на Украину, задействовав «до 175 тыс. военных».