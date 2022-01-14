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В праздники на вокзалах Москвы забыли люстру и кубок турнира по киокусинкай

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В новогодние праздники пассажиры забыли на железнодорожных вокзалах Москвы более тысячи личных вещей, среди которых были дизайнерская люстра, кубок турнира по киокусинкай и искусственная елка. Об этом сообщили в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД) в пятницу, 14 января.

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В МЖД уточнили, что за 10 дней праздников пассажиры и посетители оставили на железнодорожных вокзалах Москвы 1,1 тыс. личных вещей. «Самыми необычными находками в праздники стали дизайнерская люстра ручной работы и медицинский костыль на Ленинградском вокзале, искусственная елка на Павелецком и кубок с всероссийского турнира по киокусинкай «Казанский кремль» на Казанском вокзальном комплексе столицы», — говорится в сообщении.

Пассажиры чаще всего оставляли наушники, зарядные устройства, мобильные телефоны, а также сумки, рюкзаки, шапки, шарфы и перчатки, передает агентство городских новостей «Москва».

В пресс-службе МЖД напомнили, что в случае утери личных вещей пассажиру следует обратиться к работникам вокзала или к сотрудникам полиции. Забытые вещи хранятся в камере хранения 30 дней, а потерянные документы сразу передают в полицию.

Ранее, 12 января, пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры сообщила, что пассажиры Московского метрополитена оставили в подземке в период прошедших новогодних праздников спальный мешок, шубу Деда Мороза, квадрокоптер и гармонь.

Также среди необычных предметов, которые забывали пассажиры, были велосипедное седло, игра «Тетрис», карманные часы, квадрокоптер, матрас, радиостанция «Союз», стетоскоп и удочка.

В дептрансе уточнили, что всего в 2021 году пассажиры оставили в метро 21 846 вещей.

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