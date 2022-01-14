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Hyundai представит в России новую цифровую экосистему

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Корейская компания Hyundai в 2022 году представит в России новую цифровую экосистему, которая получит название HyundaiONE. Об этом 14 января на пресс-конференции заявил управляющий директор ООО «Хендэ Мотор СНГ» Алексей Калицев.

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Новая экосистема объединит цифровые сервисы автоконцерна, существующие в России. В нее войдут офлайн- и онлайн-продажи, обслуживание, программы лояльности, подписка, маркетплейс и другие услуги.

По словам топ-менеджера, совмещение процессов цифровизации и диверсификации позволит по-новому начать использовать свой автомобиль, приобретать и продавать его.

19 ноября сообщалось, что Hyundai Motor в рамках автосалона AutoMobility LA в Лос-Анджелесе представила новый концептуальный спортивный электрический кроссовер Seven.

Внешне автомобиль напоминает новый минивэн Staria. Прототип получил сложную многоэлементную оптику в виде «параметрических пикселей». В конструкции автомобиля применены экологически чистые материалы. К примеру, кузов покрыт биокраской, а в оформлении интерьера применены бамбуковое дерево, биосмола и медь.

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