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Hyundai представила электрокроссовер с вращающимися креслами

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Корейская компания Hyundai Motor в рамках автосалона AutoMobility LA в Лос-Анджелесе представила новый концептуальный спортивный электрический кроссовер Seven. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем 19 ноября в редакцию «Известий».

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Внешне автомобиль напоминает новый минивэн Staria. Прототип получил сложную многоэлементную оптику в виде «параметрических пикселей». В конструкции автомобиля применены экологически чистые материалы. К примеру, кузов покрыт биокраской, а в оформлении интерьера применены бамбуковое дерево, биосмола и медь.

В салоне вместо руля установлен авиационный джойстик. В задней части салона находится угловой диван, перед которым установлено два кресла с функцией вращения вокруг своей оси.

16 ноября сообщалось, что в сервис подписки на автомобили Hyundai Mobility в России добавили компактный кроссовер Creta второго поколения. Клиенты могут взять машину в аренду сроком до одного года.

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