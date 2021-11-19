Hyundai представила электрокроссовер с вращающимися креслами

Корейская компания Hyundai Motor в рамках автосалона AutoMobility LA в Лос-Анджелесе представила новый концептуальный спортивный электрический кроссовер Seven. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем 19 ноября в редакцию «Известий».

Внешне автомобиль напоминает новый минивэн Staria. Прототип получил сложную многоэлементную оптику в виде «параметрических пикселей». В конструкции автомобиля применены экологически чистые материалы. К примеру, кузов покрыт биокраской, а в оформлении интерьера применены бамбуковое дерево, биосмола и медь.

В салоне вместо руля установлен авиационный джойстик. В задней части салона находится угловой диван, перед которым установлено два кресла с функцией вращения вокруг своей оси.

16 ноября сообщалось, что в сервис подписки на автомобили Hyundai Mobility в России добавили компактный кроссовер Creta второго поколения. Клиенты могут взять машину в аренду сроком до одного года.