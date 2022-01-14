Москва запросила у Анкары разъяснения из-за слов помощника Эрдогана про ОДКБ

Россия попросила Турцию объяснить слова помощника турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана об использовании сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Казахстане. Об этом в пятницу, 14 января, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции.

«В Анкаре было, мягко говоря, непонятное заявление одного из советников президента Эрдогана, который просто осудил действия Казахстана по приглашению ОДКБ. Мы сейчас запросили наших турецких коллег объяснить, что это означает», — сказал Лавров.

Лавров отметил, что не видел «нервной реакции» со стороны Турции и Азербайджана из-за отправки миротворцев ОДКБ в Казахстан.

13 января заявление помощника президента Турции Исхана Шенера раскритиковала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Ихсан Шенер характеризует Республику Казахстан как страну, которая сначала, как он сказал, освободилась от «советского гнета», а ныне «некие силы якобы вновь угрожают поставить ее под бессмысленное ярмо». Подобная трактовка как советской, так и современной истории Казахстана из уст турецкого официального лица вызывает, мягко говоря, недоумение», — высказалась Захарова, отметив, что подобные выражения не способствуют укреплению дружбы России и Турции.

13 января президент России Владимир Путин заявил, что миротворческие силы ОДКБ сыграли очень важную роль в стабилизации ситуации в Казахстане, ближайшем партнере и союзнике России.

2 января в Казахстане начались акции протеста из-за роста цен на сжиженный газ. В некоторых городах митинги переросли в беспорядки. Особенно ситуация обострилась в крупнейшем городе страны — Алма-Ате. Протестующие, среди которых, по данным властей, оказались экстремисты, ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры, офис правящей партии и захватили президентскую резиденцию.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на фоне беспорядков обратился в ОДКБ (в ее состав входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Армения) за помощью в преодолении террористической угрозы. 12 января он объявил о завершении миротворческой операции ОДКБ в стране. Окончательный вывод миротворцев планируется завершить 19 января.