В «Деловой России» назвали способы борьбы с выводом денег за рубеж

Для решения проблемы с переводом средств по исполнительным листам на счета в зарубежных финорганизациях нужно бороться с самими исполнительными документами, которые являются результатом сговора или частью мошеннической схемы. Об этом заявила «Известиям» Екатерина Авдеева, руководитель экспертного центра по уголовно-правовой политике и исполнению судебных актов «Деловой России», в пятницу, 14 января.

Ранее в этот же день в Минюсте сообщили «Известиям», что разработали и направили на межведомственное согласование законопроект, запрещающий перевод денег по исполнительным листам на счета в зарубежных финансовых организациях. Схема получила широкую известность в контексте «молдавского ландромата», действовавшего в 2011–2014 годах, когда из России вывели порядка $20 млрд. В соответствии со схемой, российские компании по решению суда должны были переводить деньги, якобы возвращая заем, в адрес фирмы-пустышки в Молдавии. Основанием для перечисления служил именно исполнительный лист.

Принятие поправок призвано минимизировать сомнительные операции по выводу денег за границу, считают в Центробанке. Росфинмониторинг поддержал изменения, поскольку это позволит применять к соответствующим подозрительным операциям весь комплекс мер, предусмотренных российским законодательством.

Авдеева считает, что меры должны не только решать проблемы, но и не наносить вред обычному деловому обороту среди реальных субъектов бизнеса. Обязанность открыть счет в России после пройденных процедур получения исполнительного документа не всегда может быть позитивно воспринята иностранными контрагентами, что будет вынуждать их ограничивать взаимодействие или стараться менять условия контрактов, что также пойдет на пользу российскому бизнесу, отметила она.

Проблема, по ее словам, в том, что открытие счетов в российских банках сопряжено с риском блокировки поступивших средств в соответствии с 115-ФЗ. Практика показывает, что не всегда кредитные учреждения дают «адекватную и понятную» причину такой блокировки с четким перечнем документов, требующихся для ее снятия. А это означает дальнейшую цепочку действий для снятия такой блокировки. Деньги не будут использоваться в основном обороте.

«В совокупности инициатива означает, что компания-кредитор должна будет дополнительно тратить время на открытие счета, возможного решения вопроса после поступления денежных средств, используя в это время в обороте меньшую денежную масс, либо привлекая заемные средства. Это очевидно нельзя считать благоприятным для реального бизнеса, для доверия к юрисдикции и увеличения делового оборота», — добавила Авдеева.

Чтобы начать решать проблемы, нужно, по ее словам, усилить ответственность при выдаче исполнительного документа без должной всесторонней проверки, которая, с одной стороны, позволяет взыскать с ничего не подозревающего физлица или компании по подложным документам с отправкой уведомлений о рассмотрении по адресу, который уже недействителен, или получить в суде решение по документам, которые не выдерживают какую-либо критику как написанные на скорую руку и не имеющие отношение к реальным задолженностям. Однако суд по имущественным взысканиям выдает только исполнительные листы и судебные приказы, а необходимо комплексно прорабатывать вопрос. Поэтому нотариусы, медиаторы, Федеральная служба судебных приставов (ФССП), Минюст и другие вовлеченные структуры должны участвовать в обсуждении и выработать этот достаточный, но не избыточный комплекс мер, заключила специалист.