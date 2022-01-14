Минюст предложил запретить вывод денег за рубеж по исполнительным листам

Минюст разработал и направил на межведомственное согласование законопроект, запрещающий перевод средств по исполнительным листам на счета в зарубежных финорганизациях. Об этом «Известиям» сообщили в министерстве.

«Принятие законопроекта позволит минимизировать случаи перечисления денежных средств в пользу недобросовестных взыскателей, имеющих цель легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, ухода от налогов и дальнейшего вывода их за пределы Российской Федерации. В настоящее время законопроект проходит процедуру согласования с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти», — сообщили в Минюсте.

Принятие поправок позволит минимизировать сомнительные операции по выводу денег за рубеж, согласны в ЦБ. Росфинмониторинг поддерживает изменения, поскольку это позволит применять к соответствующим подозрительным операциям весь комплекс мер, предусмотренных российским законодательством, сообщили «Известиям» в службе.

Исполнительные листы выдаются на основании решений, приговоров или иных судебных актов. Они используются в том числе для принудительного взыскания денег с должника (юрлица или физлица). При предъявлении такого документа, а также равных ему по статусу (исполнительной надписи нотариуса, решения комиссии по трудовым спорам) банк обязан незамедлительно переводить средства со счета должника в пользу взыскателя.

Схема вывода денег за рубеж по исполнительным документам получила широкую известность в контексте «молдавского ландромата», действовавшего в 2011–2014 годах, когда из России было выведено порядка $20 млрд. В соответствии с этой схемой российские компании по решению суда должны были переводить деньги, якобы возвращая займ, в адрес фирмы-пустышки в Молдавии. Основанием для перечисления средств служил именно исполнительный лист.

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С нечистого листа: вывод денег из РФ по «молдавской схеме» хотят запретить