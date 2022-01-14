При обстреле посольства США в Багдаде пострадали два человека

Два человека получили ранения при обстреле посольства США в Багдаде. Пострадали женщина и ребенок, сейчас они находятся в больнице, сообщило агентство Reuters 13 января.

«Это редкий случай, когда иракцы пострадали в результате такого инцидента», — уточняется в публикации.

Посольство США в столице Ирака попало под ракетный обстрел ночью 13 января. Согласно информации агентства, по зданию американской дипмиссии были выпущены два снаряда. Они упали прямо перед административным зданием. Под обстрел также попала школа, находящаяся в соседнем жилом комплексе.

Сотрудники американского посольства находятся в безопасности. Местные власти назвали атаку террористическим актом.

До этого район «зеленой зоны» Ирака подвергся обстрелу 19 декабря. Одна из ракет взорвалась на площади недалеко от посольства США, повредив две машины. Другая ракета была сбита в воздухе. Отмечалось, что реактивные снаряды были запущены из района на востоке столицы. В результате обстрела никто не пострадал.

По словам российского политолога Марата Баширова, так называемая «зеленая зона» Багдада, где располагаются дипмиссии иностранных государств, со времени «американского правления» перестала быть безопасной территорией. Он напомнил, что 7 ноября в ней был обстрелян ракетами дом премьер-министра Ирака Аль-Казыми.

Вашингтон ранее неоднократно обвинял в причастности к атакам действующие в Ираке проиранские формирования.