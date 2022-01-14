Сын пациента с сердцем свиньи назвал трансплантацию чудом

Генетически модифицированное свиное сердце впервые пересадили 57-летнему Дэвиду Беннетту из Мэриленда. Трансплантация была последней надеждой мужчины с больным сердцем. Его сын называет сделанную врачами операцию настоящим чудом, сообщает 13 января Reuters.

«Это важно для моего отца, для Соединенных Штатов, для всего мира. У меня самого в 37 лет есть некоторые проблемы с сердцем, так что мой папа, безусловно, меняет будущее даже для меня. Это новаторство, это замечательно и, честно говоря, это просто чудо», — сказал Дэвид Беннетт-младший.

Операция, проведенная командой Медицинского университета Мэриленда 7 января, является одной из первых, продемонстрировавших возможность пересадки сердца свиньи человеку. Это стало возможным благодаря новым инструментам корректирования генов. Ученые надеются, что органы свиньи помогут уменьшить нехватку донорских органов.

Сын пациента рассказал, что его отец находился в операционной три дня подряд. У него много отеков по всему телу, и он очень страдает. Его исцеление будет длительным процессом.

«Первые слова, сказанные отцом, были: «Я не могу этого вынести». Но я знаю, насколько силен мой папа», — заявил Беннетт-младший.

Предыдущие попытки пересадить органы свиньи человеку потерпели неудачу из-за генетических различий, которые вызвали отторжение органов, или вирусов, которые представляли опасность заражения. Ученые решили эту проблему, преобразовав потенциально вредные гены свиньи и добавив человеческие гены, связанные с иммунным принятием.

Ученый, руководитель фонда «Наука против старения» и общественной организации Open Longevity Михаил Батин уверен, что нынешнее поколение с большой гарантией доживет до технологий бессмертия. Рассказывая о главных трендах в поиске бессмертия, он в первую очередь выделил трансплантацию.