Ученый назвал срок достижения людьми бессмертия

Нынешнее поколение с большой гарантией доживет до технологий бессмертия, считает ученый, руководитель фонда «Наука против старения» и общественной организации Open Longevity Михаил Батин.

Рассказывая 4 января о главных трендах в поиске бессмертия порталу «Лента.ру», ученый в первую очередь выделил трансплантацию.

«Это направление получит новое развитие, когда мы научимся выращивать органы, используя биоинкубаторы, терапевтическое клонирование, ксенотрансплантацию, когда человеческий орган выращивается в животном. Рядом стоит и регенеративная медицина — способность стимулировать эти процессы в самом организме», — приводит его слова

Также он отметил, что для достижения прорыва в вопросе бессмертия, нужно суметь смоделировать деятельность мозга. Пока ученые мало что могут сказать о том, как работает сознание, но они активно работают в этом направлении.

Батин подчеркнул, что изучение механизмов старения является ключевым в поиске бессмертия. В данном случае нельзя путать слова «старение» и «время».

«Старение — набор биологических процессов, когда ломаются белки, накапливаются продукты химических реакций, метаболиты, захламляется организм. И удаление этого хлама является существенной задачей. С другой стороны, меняется и работа генома, необходимо добиться того, чтобы он функционировал как у молодого», — отметил ученый.

Батин также пояснил, что в органах главное не их наличие, а выполнение ими функций. Поэтому важно воссоздать не сам орган, а его функцию.

В борьбе со старением может помочь и искусственный интеллект, который сможет собрать и обработать информацию.

Ранее, в ноябре 2021 года, президент РФ Владимир Путин заявил о важности работы искусственного интеллекта на благо человека. Российский лидер считает, что необходимо обеспечить безопасность новых технологий для человечества, чтобы они работали «на благо человека, помогали сберечь планету, обеспечить ее устойчивое развитие».