Путин заявил о важности работы искусственного интеллекта на благо человека

Такие прорывные решения, как искусственный интеллект (ИИ), должны работать на благо человека, а не во вред ему. На это 12 ноября указал президент России Владимир Путин.

«Технологии искусственного интеллекта, действительно, стали частью нашей жизни, сегодня это точка притяжения для талантливых, творческих людей, готовых мечтать и добиваться поставленных целей», — отметил он в ходе выступления на международной конференции по искусственному интеллекту и анализу данных Artificial Intelligence (AI) Journey 2021.

При этом, как считает российский лидер, необходимо обеспечить безопасность таких технологий для человечества, чтобы они работали «на благо человека, помогали сберечь планету, обеспечить ее устойчивое развитие».

Путин также указал на важность запуска программы обучения отраслевых специалистов в сфере цифровизации.

10 ноября помощник главы государства Максим Орешкин рассказал, что внедрение технологий ИИ в российскую экономику позволит дополнительно создать около 3 млн рабочих мест. Он добавил, что такие технологии будут внедряться все больше и больше по мере того, как отрасли российской и глобальной экономики будут проходить процесс цифровой трансформации.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 8 ноября заявил, что правительство собирается провести масштабную цифровую трансформацию в промышленности. В частности, будет создана единая централизованная цифровая платформа, с ее помощью 80% граждан смогут получать федеральную помощь без лишних справок уже к 2024 году.

Кроме того, премьер-министр сообщил, что запуск электронного кадрового документооборота позволит упростить кадровые вопросы и расширить возможности для дистанционной занятости.

Российский лидер в ходе обращения с ежегодным посланием к Федеральному собранию в январе 2020 года заявил, что страна способна достичь такого же прорыва в сфере искусственного интеллекта, как и в обороне.