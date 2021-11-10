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Внедрение технологии ИИ позволит создать в РФ около 3 млн рабочих мест

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Внедрение технологий искусственного интеллекта (ИИ) в российскую экономику позволит дополнительно создать около 3 млн рабочих мест. Об этом в среду, 10 ноября, сообщил помощник президента РФ Максим Орешкин.

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«По разным оценкам (есть, например, оценка Всемирного экономического форума), в областях, связанных с искусственным интеллектом, до 2025 года в мире будет создано 95 млн рабочих мест. По нашим оценкам, на Россию придется около 3 млн рабочих мест», — заявил Орешкин на открытии конференции AI Journey – 2021.

Помощник президента России добавил, что ИИ будет внедряться все больше и больше по мере того, как отрасли российской и глобальной экономики будут проходить процесс цифровой трансформации.

8 ноября премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что правительство собирается провести масштабную цифровую трансформацию в промышленности. В частности, будет создана единая централизованная цифровая платформа, с ее помощью 80% граждан смогут получать федеральную помощь без лишних справок уже к 2024 году.

Кроме того, премьер-министр сообщил, что запуск электронного кадрового документооборота позволит упростить кадровые вопросы и расширить возможности для дистанционной занятости.

В марте Мишустин отметил, что роль нефти, золота и платины в XXI веке будут играть цифровые данные. Он подчеркнул, что преимущество данных — в их неисчерпаемости, и чем их больше, тем больше добавленной стоимости.

Президент России Владимир Путин в ходе обращения с ежегодным посланием к Федеральному собранию в январе 2020 года заявил, что страна способна достичь такого же прорыва в сфере искусственного интеллекта, как и в обороне.

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