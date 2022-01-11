В США человеку успешно пересадили свиное сердце

Американские хирурги произвели сенсацию в мире медицины. Врачи успешно пересадили человеку свиное сердце. 57-летнему мужчине долго не могли найти донора. Ради спасения жизни медики решили пойти на риск, передает телеканал «Известия». Орган взяли у генетически модифицированного животного. Операция прошла хорошо, сердце прижилось. Теперь пациенту предстоит процесс реабилитации.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.