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Страховка от дефолта по госдолгу РФ подскочила на фоне окончания переговоров с НАТО

Страховка от дефолта России обновила максимум
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Стоимость страховки от дефолта РФ обновила максимум с периода пандемийной паники весны 2020 года. Рост связан с геополитическими рисками, которые увеличились после сессии переговоров российских дипломатов по безопасности, объяснила глава отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая 13 января.

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«Значение пятилетних CDS (стоимость страховки от дефолта) для России достигло 158 базисных пунктов (б.п.) — это максимум с периода глобальной паники весны 2020 года из-за первой волны пандемии. Сейчас такая динамика нехарактерна для других развивающихся рынков и объясняется возросшими геополитическими рисками», — приводит ее слова агентство «Прайм».

Она рассказала, что среднее значение этого показателя в прошлом году составляло 93,6 б.п., минимум в 75 б.п. был зафиксирован в сентябре. С середины декабря показатель держался в районе 130 б.п.

Резкий скачок показателя 13 января может быть связан с заявлением замглавы МИД РФ Сергея Рябкова по итогам переговоров с США и НАТО, которые в Кремле оценили как «неудачные». Также могла сказаться новость о законопроекте с очередными антироссийскими санкциями, которые глава МИД Сергей Лавров назвал «нервным срывом».

Риск дальнейшей эскалации между сторонами отражается на геополитической премии, считает специалист.

«По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, дальнейшие шаги Москвы будут зависеть от реакции Запада на предложения по безопасности, сформулированные ранее Россией. Если в этом будет какой-то прогресс, можно ожидать снижения геополитической премии», — подытожила Беленькая.

Кредитно-дефолтный своп, как еще называют стоимость страховки от дефолта, позволяет инвестору застраховаться от дефолта по обязательствам третьей стороны в обмен на регулярные платежи.

Переговоры России и США по гарантиям безопасности завершились в Женеве 10 января, они продлились примерно 7,5 часов. Обсуждения проходили в постпредстве США в закрытом для прессы формате.

Рябков оценил переговоры как сложные, долгие и конкретные. По его словам, стороны не пытались обойти острые углы. Также замминистра указал, что Москва надеется, что НАТО в течение двух следующих дней поймет опасность заведения в тупик диалога по гарантиям безопасности, альянс должен сделать шаг навстречу российским предложениям.

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