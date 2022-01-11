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В Кремле оценили прошедшие переговоры России и США

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В Кремле не видят повода для оптимизма после переговоров России и США, которые прошли в Женеве 10 января. Об этом во вторник, 11 января, сообщил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

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При этом Песков отметил, что замглавы МИД РФ Сергей Рябков, который представлял Россию на переговорах, оценивает сам факт разговора позитивно.

«Пока существенного повода для оптимизма мы не видим. <...> Но это не процесс ради процесса, здесь важен результат. По результату пока сказать нечего. Предстоит еще несколько раундов, которые позволят уже составить более четкое понимание, картину, где мы находимся с американцами. Пока выводы делать невозможно», — сказал Песков.

Также пресс-секретарь российского лидера рассказал, что каких-то четких сроков по дальнейшим консультациям не установлено. Также непонятно, сколько всего будет раундов переговоров.

«Есть позиция России — нас не устроит затягивание процесса. Есть вчерашний раунд, он дал основной срез картины. Дополнено это будет на днях. После этого можно будет понимать, в какую сторону двигаться. Это все будет понятно по завершении следующих двух раундов», — сказал официальный представитель Кремля.

При этом Песков отметил, что речи о встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена не идет.

Переговоры России и США по гарантиям безопасности завершились в Женеве 10 января, они продлились примерно 7,5 часов. Обсуждения проходили в постпредстве США в закрытом для прессы формате.

Рябков оценил переговоры как сложные, долгие и конкретные. По его словам, стороны не пытались обойти острые углы. Также замминистра указал, что Москва надеется, что НАТО в течение двух следующих дней поймет опасность заведения в тупик диалога по гарантиям безопасности, альянс должен сделать шаг навстречу российским предложениям.

Кроме того, Рябков отметил, что Москва видит базу для достижения договоренностей с НАТО по юридически обязывающим гарантиям безопасности, Россия выступает за продолжения диалога, чтобы работа «не свернулась». Россия призывает США к максимальной ответственности в нынешний момент и считает, что недооценивать риски нельзя, указал Рябков. При этом он отметил, что профессиональный разговор настраивает на оптимистичный лад, но «тем не менее, главные вопросы подвешены».

Переговоры о гарантиях безопасности пройдут в три этапа: 10 января состоялась встреча в Женеве, 12 января в Брюсселе пройдет заседание Совета Россия–НАТО, а на следующий день запланированы консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Из документов следует, что альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Также Россия и НАТО дают обязательство не создавать условий, которые могут быть расценены как угроза другой стороной.

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