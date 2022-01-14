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Советник Байдена по нацбезопасности назвал полезными переговоры с РФ

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Переговоры США и России на этой неделе были полезными и позволили сторонам высказать свои позиции, заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге для журналистов 13 января.

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«Мы завершили неделю активного дипломатического взаимодействия: диалог по стратегической стабильности, Совет Россия–НАТО и ОБСЕ. Россия выразила свою обеспокоенность, мы — свою, в том числе в отношении действий России, способных подорвать безопасность в Европе», — сказал он.

По словам Салливана, позиция США демонстрировала принципы взаимности, была тверда и отражала четкое понимание, где можно добиться прогресса, а где не стоит и начинать.

«Дискуссии были откровенными и прямолинейными. Они дали нам и нашим союзникам повод для размышлений. Мы теперь подумаем и проконсультируемся с партнерами о том, как действовать дальше. Мы готовы продолжать переговоры в евро-атлантическом формате, чтобы быть готовыми в равной степени, если Россия изберет иные пути дальнейших действий», — добавил советник.

Салливан подчеркнул, что США были достаточно прямолинейны с российской стороной на тему последствий в случае продолжения военной активности или возможной дестабилизации на Украине.

В Вене 13 января завершились консультации на площадке ОБСЕ. До этого, 10 января, в Женеве прошла встреча делегаций России и США. Она длилась примерно 7,5 часов. По ее итогам замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что разговор был «сложным, долгим, очень профессиональным, глубоким, конкретным». Он добавил, что Москва надеется на способность НАТО в течение двух следующих дней понять опасность тупика для диалога по гарантиям безопасности и сделать шаг навстречу российским предложениям.

12 января в Брюсселе прошло заседание Совета Россия–НАТО. По итогам этой встречи замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко заявил, что в НАТО настроены на сдерживание России. Он отметил, что у РФ и альянса вообще нет объединяющей позитивной повестки дня. Дипломат указал, что разговор двух сторон получился откровенным, прямым и насыщенным, а также выявил много расхождений.

Переговоры о гарантиях безопасности проходили в три этапа. 10 января состоялась встреча делегаций России и США в Женеве. 12 января в Брюсселе прошло заседание Совета Россия–НАТО, а 13 января завершились консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

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