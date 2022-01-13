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Сенат США отклонил проект о санкциях против СП-2

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Сенат США отклонил законопроект о санкциях в отношении российского «Северного потока — 2» по итогам голосования, о чем стало известно в четверг, 13 января.

Идеологическая труба: что означают новые санкции против СП-2
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Сенат США должен был проголосовать по законопроекту о введении санкций в отношении российского газопровода «Северный поток — 2», предложенного сенатором-республиканцем Тедом Крузом. Но демократы раскритиковали его перед подсчетом голосов. Набрать необходимые 60 голосов для принятия законопроекта Крузу не удалось, сообщает Reuters.

Законопроект Круза предлагал наложить санкции на компанию Nord Stream 2 AG в течение 15 дней после его принятия.

Сенатор Жанна Шахин, демократ, которая изначально совместно с Крузом выступала за проект закона о санкциях против газопровода, заявила, что теперь выступает против, поскольку есть угроза «вбить клин» между Соединенными Штатами и союзниками в Европе, особенно Германией.

Ранее в этот день администрация США выступила против проекта санкций в отношении газопровода «Северного потока — 2», предложенного сенатором-республиканцем Тедом Крузом. Белый дом отметил, что инициатива республиканца вряд ли поможет Украине. Напротив, санкционный проект может подорвать «единство европейских союзников».

Вашингтон отметился последовательными выступлениями против проекта и уже несколько раз вводил в отношении «Северного потока – 2» санкции, что, как указывали эксперты, осложнило отношения с Германией, поддерживающей проект. При этом, как в беседе с «Известиями» указал первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских, попытки американских политиков отложить запуск СП-2 осуществляются ради экономической выгоды своих компаний — поставщиков СПГ.

Строительство газопровода «Северный поток – 2» завершилось 10 сентября. Он построен от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина. 16 декабря Германия отложила принятие решения по сертификации газопровода «Северный поток – 2» как минимум до середины 2022 года.

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