Белый дом выступил против инициативы сенатора о санкциях в отношении СП-2

Администрация США выступила против проекта санкций в отношении газопровода «Северный поток – 2», предложенного сенатором-республиканцем Тедом Крузом. Об этом в четверг, 13 января, сообщил Белый дом.

Американское ведомство объяснило свою позицию тем, что инициатива республиканца вряд ли поможет Украине. Напротив, санкционный проект может подорвать «единство европейских союзников».

«Администрация крайне возражает против законопроекта, обязывающего ввести санкции против ответственных за работу над «Северным потоком – 2», — говорится в тексте заявления Белого дома.

Сам же сенатор Круз заявил, что от принятия проекта закона «зависит существование Украины».

«Через дни, недели, в ближайшие месяцы мы можем увидеть российские танки на улицах Киева», — заметил республиканец в сенате. Трансляцию вел C-SPAN.

По его мнению, именно такими последствиями обернется непринятие закона. Круз утверждает, что власти РФ якобы «хотят воссоздать Советский Союз», а Украину «стереть с лица земли». Сенатор добавил: бездействие администрации президента Байдена обеспечит ввод трубопровода.

«Если бы республиканец был президентом, все демократы бы поддержали проект», — предположил автор законодательной инициативы, обвинив оппонентов в том, что они ставят партийную преданность выше национальных интересов.

Вашингтон отметился последовательными выступлениями против проекта и уже несколько раз вводил в отношении «Северного потока – 2» санкции, что, как указывали эксперты, осложнило отношения с Германией, поддерживающей проект. При этом, как в беседе с «Известиями» указал первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских, попытки американских политиков отложить запуск СП-2 осуществляются ради экономической выгоды своих компаний — поставщиков СПГ.

Строительство газопровода «Северный поток – 2» завершилось 10 сентября 2021 года. Он построен от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина. 16 декабря Германия отложила принятие решения по сертификации газопровода СП-2 как минимум до середины 2022 года.