Суд в Белоруссии предписал Google выплатить штраф в $560 тыс.

Верховный суд Белоруссии 13 января предписал Google выплатить штраф в размере $560 тыс. за нарушение антимонопольного законодательства. Своим решением суд поддержал министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ), которое и выявило нарушение.

«Решением экономического суда города Минска от 10 сентября 2021 года, Решениями Верховного Суда Республики Беларусь от 21 декабря 2021 года и от 4 января 2022 года после рассмотрения дел в закрытых судебных заседаниях в удовлетворении жалоб компании Google LLC отказано», — сообщили в пресс-службе МАРТ.

В МАРТ напомнили, что злоупотребление Google доминирующим положением выразилось в том, что компания предлагает магазин приложений Google Play для установки на устройства с системой Android только при выполнении нескольких условий, в том числе при скачивании приложений и сервисов Goggle.

«Указанные практики компании Google LLC ограничивают возможности доступа на мобильные устройства иных разработчиков приложений, в первую очередь приложений поиска и могут привести к сокращению числа разработчиков мобильных приложений, ограничению стимулов конкурентов к разработке приложений для смартфонов и планшетов под управлением ОС Android, препятствуют дальнейшему развитию конкуренции на товарном рынке», — добавили в МАРТ.

Ранее, 6 января, Французская национальная комиссия по информатике и свободам оштрафовала Google и Facebook. Сайты компаний не позволяют отказываться от установки cookie так же легко, как и соглашаться. Google обязали выплатить €150 млн, Facebook — €60 млн.

24 декабря мировой суд Таганского района Москвы постановил оштрафовать Google на 7,2 млрд рублей. Компанию признали виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 13.41 КоАП РФ («Нарушение порядка ограничения доступа к информации»).

Оборотный штраф в отношении Google назначен в России впервые. Его размер зависит от выручки компании. Суд имел право применить к ней оборотный штраф — от 1/20 до 1/10 выручки за год, предшествующий году, в котором было выявлено правонарушение, но не менее 4 млн рублей.