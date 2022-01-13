Кудрин не видит необходимости в выплатах россиянам из-за «Омикрона»

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин считает преждевременными разговоры о массовых выплатах гражданам в связи с распространением штамма коронавируса «Омикрон». Об этом он заявил 13 января в ходе Гайдаровского форума в Москве.

«Я не думаю, что именно сейчас нужно пересматривать прогноз ВВП или уже сейчас говорить о каких-то массовых выплатах. Пока нет, но если потребуется, то опыт у России уже есть», — сказал Кудрин.

Также он опроверг заявления о негативных последствиях распространения нового штамма вируса для экономики страны.

В этот же день главный научный сотрудник Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с «Известиями» выразил мнение, что пятая волна коронавируса будет серьезной и принесет рекорды по заболеваемости. В этих условиях он призвал продолжать соблюдать ограничительные меры, чтобы снизить риск заражения.

Всего по стране сегодня выявлено 698 случаев «Омикрон»-штамма коронавируса. Большая часть из них зафиксирована в московском р егионе — новый штамм подтвердился у 30% жителей столицы, заболевших коронавирусом.

Ранее, 12 января, президент заявил, что на фоне возможного роста заболеваемости необходимо подготовить российскую больничную сеть и промышленность, а также нарастить темпы вакцинации и тестирования. Проработать данные вопросы он поручил премьер-министру Михаилу Мишустину.

До 14 января в правительстве оценят готовность медучреждений к развертыванию дополнительного коечного фонда и созданию резерва коек.