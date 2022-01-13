Прямой эфир
Мир
Аэропорт Алма-Аты принял первый после возобновления работы рейс из РФ
Мир
В Польше обвинили США во втягивании России в войну с Украиной
Экономика
Путин поприветствовал участников XIII Гайдаровского форума
Мир
Младшая дочь Назарбаева поблагодарила сограждан за поддержку
Общество
Устроившего стрельбу в пермском вузе признали вменяемым
Общество
Мишустин заявил о рисках новых волн COVID-19
Мир
Четырех иностранцев задержали после беспорядков в Алма-Ате
Общество
Устроивший взрыв в гимназии в Серпухове признал вину
Спорт
Объявлен состав сборной России по лыжным гонкам на Олимпиаду
Происшествия
Здание с торговыми павильонами загорелось на севере Москвы

Устроивший взрыв в гимназии в Серпухове признал вину

СК РФ: на устроившего взрыв в гимназии в Серпухове повлияли зарубежные деструктивные течения
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Устроивший взрыв в православной гимназии в Серпухове Владислав Струженков находился под влиянием деструктивных течений из-за рубежа, вину он признал. Об этом 13 января рассказал глава СК РФ Александр Бастрыкин.

Инцидент произошел в Серпухове на улице Октябрьской 13 декабря 2021 года. По версии следствия, Струженков подошел к православной гимназии, где раньше учился, и устроил взрыв. В результате происшествия пострадали 13 человек. Сам юноша получил множественные ранения, ему оторвало ногу.

Пошел на монастырь: что произошло в Серпухове
Выпускник подмосковной православной гимназии принес в школу СВУ, есть пострадавшие

По словам Бастрыкина, 18-летнему выпускнику православной гимназии предъявлено обвинение в покушении на убийство двух и более лиц, совершенном общеопасным способом из хулиганских побуждений, и в незаконном изготовлении взрывного устройства.

При этом глава ведомства пояснил, что «изучение контента, которому отдавал предпочтение Струженков, опять же показало заинтересованность обвиняемого деструктивными течениями, пришедшими к нам из-за рубежа». Бастрыкин добавил, что в ходе расследования молодой человек признал свою вину.

«Установлено, что он принес изготовленное самодельное взрывное устройство тротиловым эквивалентом 150 г и привел его в действие», — отметил глава СКР в интервью «РИА Новости».

В настоящий момент выясняются обстоятельства, способствовавшие совершению преступления.

Ранее, 14 декабря, стало известно, что приятель Струженкова — Никита К. — в ходе беседы с правоохранителями признался, что его друг озвучивал при нем мысли о взрыве, однако тогда Никита не придал этим словам значения. По словам молодого человека, сам он не участвовал в подготовке преступления. Кроме того, по словам Никиты К., его друг высказывал суицидальные мысли.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022