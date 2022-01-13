Устроивший взрыв в гимназии в Серпухове признал вину

Устроивший взрыв в православной гимназии в Серпухове Владислав Струженков находился под влиянием деструктивных течений из-за рубежа, вину он признал. Об этом 13 января рассказал глава СК РФ Александр Бастрыкин.

Инцидент произошел в Серпухове на улице Октябрьской 13 декабря 2021 года. По версии следствия, Струженков подошел к православной гимназии, где раньше учился, и устроил взрыв. В результате происшествия пострадали 13 человек. Сам юноша получил множественные ранения, ему оторвало ногу.

По словам Бастрыкина, 18-летнему выпускнику православной гимназии предъявлено обвинение в покушении на убийство двух и более лиц, совершенном общеопасным способом из хулиганских побуждений, и в незаконном изготовлении взрывного устройства.

При этом глава ведомства пояснил, что «изучение контента, которому отдавал предпочтение Струженков, опять же показало заинтересованность обвиняемого деструктивными течениями, пришедшими к нам из-за рубежа». Бастрыкин добавил, что в ходе расследования молодой человек признал свою вину.

«Установлено, что он принес изготовленное самодельное взрывное устройство тротиловым эквивалентом 150 г и привел его в действие», — отметил глава СКР в интервью «РИА Новости».

В настоящий момент выясняются обстоятельства, способствовавшие совершению преступления.

Ранее, 14 декабря, стало известно, что приятель Струженкова — Никита К. — в ходе беседы с правоохранителями признался, что его друг озвучивал при нем мысли о взрыве, однако тогда Никита не придал этим словам значения. По словам молодого человека, сам он не участвовал в подготовке преступления. Кроме того, по словам Никиты К., его друг высказывал суицидальные мысли.