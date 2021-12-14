Устроивший взрыв в гимназии в Серпухове рассказывал о своих планах другу

18-летний молодой человек, устроивший взрыв в гимназии монастыря в подмосковном Серпухове, был в гостях у членов семьи своего приятеля Никиты К., которого, вероятно, рассматривали как пособника. Он также поделился с приятелем своими планами. Об этом 14 декабря сообщает РЕН ТВ.

По предварительным данным, у родных юноши не возникало никаких опасений по поводу его друга. Парень был веселым и жизнерадостным.

Как сообщается, молодые люди познакомились в православной гимназии.

В ходе беседы с правоохранителями Никита признался, что его друг озвучивал при нем мысли о взрыве, однако тогда он не придал этим словам значения. По словам молодого человека, сам он не участвовал в подготовке преступления. Кроме того, по словам Никиты К., его друг высказывал суицидальные мысли.

Инцидент произошел в Серпухове на улице Октябрьской ранее, 13 декабря. В результате взрыва пострадали 13 человек.

Как рассказала представитель Главного следственного управления Следственного комитета по Московской области Ольга Врадий, сам молодой человек в результате получил множественные ранения. В данный момент он находится в реанимации, врачи оценивают его состояние как очень тяжелое.

Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело по факту покушения на убийство и незаконного оборота взрывчатых веществ на территории монастыря. Также следствие проведет психолого-психиатрическую экспертизу подозреваемого.