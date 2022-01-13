Депутат бундестага прокомментировал борьбу США с газопроводом СП-2

Причины противодействия запуску газопровода «Северный поток – 2» (СП-2) — в экономических интересах других стран, в том числе Соединенных Штатов. Об этом заявил глава комитета по внешней политике бундестага Михаэль Рот в среду, 12 января.

«Сегодня значительная часть критики трубопровода обусловлена собственными интересами. В конце концов, США хотят продавать в Европе свой дорогой сжиженный природный газ», — рассказал он газете Handelsblatt.

СП-2 вызывает споры даже среди партнеров ФРГ, отметил Рот.

Также он призвал Россию гарантировать продолжение транзита газа через Украину после 2024 года.

12 января зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал заявление первого заместителя госсекретаря США Уэнди Шерман, что СП-2 несет угрозу энергетической и национальной безопасности многих стран евро-атлантического сообщества. Он сказал: «это абсолютный абсурд, попытка еще раз всё перевернуть с ног на голову и наоборот» и добавил, что более 60% граждан ФРГ выступают за запуск газопровода.

11 января замгоссекретаря США Виктория Нуланд рассказала, что Штаты в данный момент работают с Германией и Евросоюзом (ЕС) над тем, чтобы задержать запуск газопровода СП-2.

Строительство газопровода «Северный поток — 2» завершилось 10 сентября 2021 года. Он построен от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина. 16 декабря Германия отложила принятие решения по сертификации газопровода «Северный поток – 2» как минимум до середины 2022 года.