ФМБА огласило долю заразившихся «Омикрон»-штаммом в России

Доля «Омикрона» составляет 76% больных COVID-19 в России. Данные предоставили в руководстве Федерального медико-биологическим агентства, передает телеканал «Известия». Мутация уже обогнала «Дельту» по числу заражений. Выводы сделаны благодаря исследованиям тест-системы. Метод позволяет выявлять «Омикрон» и «Дельту» за 1,5 часа.

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