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Политолог назвал прошедшие переговоры РФ и НАТО безрезультатными для Украины

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Украина не получила гарантий вступления в НАТО после переговоров альянса и России. Об этом ТАСС заявил руководитель украинского аналитического центра «Третий сектор» политолог Андрей Золотарев в среду, 12 января.

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И продолжат ли стороны диалог по гарантиям безопасности

«Никаких гарантий Украине не дали. Обещания о том, что когда-то Украина будет жить в НАТО, сродни выражению «то ли шах умрет, то ли ишак сдохнет», — сказал он по итогам прошедшего в Брюсселе заседания Совета Россия—НАТО.

По мнению Золотарева, эти переговоры ничего в целом Украине не принесли.

«Ничего нового Киев не услышал — все стороны остались при своем. А это значит, что для Украины ничего не меняется. По-прежнему «висит» вопрос мирного урегулирования в Донбассе, который зашел в тупик, и время здесь работает не на Украину. В этом вопросе заметна явная позиция НАТО — тянуть время, затягивать диалог, а это противоречит позиции России, которая заявила, что не намерена заговорить этот вопрос», — отметил он.

Политолог считает, что это затягивание решения вопросов может обострить ситуации в диалоге России и НАТО и в Донбассе.

В среду в Брюсселе завершилось заседание Совета Россия–НАТО. Встреча состоялась в штаб-квартире Североатлантического альянса. Начались переговоры в 10 часов утра по местному времени (12:00 мск). Заседание длилось дольше запланированного — больше четырех часов.

В состав российской межведомственной делегации вошли представители Минобороны и МИД РФ. Со стороны альянса председательствовал генсек Йенс Столтенберг. Также в заседании приняли участие представители 30 стран — членов НАТО.

Столтенберг назвал заседание Совета Россия–НАТО «непростой, но важной дискуссией». Он сообщил, что стороны обсуждали ситуацию на Украине, а также вопросы безопасности в Европе. Генсек альянса подчеркнул, что между Россией и НАТО существуют разногласия, которые «нелегко преодолеть, но было важно начать диалог».

На пресс-конференции по итогам заседания Совета Россия–НАТО замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что деэскалация ситуации на Украине возможна, если принудить Киев выполнять Минские соглашения. Он подчеркнул, что НАТО должна прекратить военное содействие Украине.

Переговоры о гарантиях безопасности проходят в три этапа. 10 января состоялась встреча делегаций России и США в Женеве. 12 января в Брюсселе прошло заседание Совета Россия–НАТО, а на следующий день запланированы консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

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